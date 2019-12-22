شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل الانهيار.. وزير تابع لحزب العدالة والتنمية ينضم إلى باباجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الشباب والرياضة التركى الأسبق والنائب بحزب العدالة والتنمية، سعاد قيليج، الانضمام لحزب وزير الاقتصاد الأسبق على باباجان، المزمع إنشاؤه قريبًا، على أن يتولى رئاسة إحدى المحافظات التركية عن الحزب.

وذكر موقع تركيا الآن المعارض، أنه حصل على معلومات جدية حول انضمام الوزير الأسبق سعاد قيليج لحزب باباجان، ونقل إعلام محافظة سامسون أنه يجرى الحديث عن أن يتولى قيليج رئاسة محافظة سامسون.

يذكر أن على باباجان أعلن فى 16 يوليو استقالته من عضويته التأسيسية لحزب العدالة والتنمية، وتبعه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو الذى أعلن استقالته فى سبتمبر على خلفية تحويله إلى اللجنة التأديبية.