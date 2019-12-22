شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد تركيا ينهار .. شركة إنشاءات كبرى تعلن إفلاسها وتسوية ملفات 3 شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب فشل أردغان فى التعامل مع الملف الاقتصادى ، ارتفع عدد الشركات التى سقطت فى مستنقع الديون خاصة فى قطاع الإنشاء الذي يُعرف بـ ”حصن السلطة الحاكمة ، وبحسب تقاير صحفية ، انضمت شركة نورسوى للإنشاءات، أحد أضخم شركات الإنشاء في أنقرة، إلى قافلة الشركات التي أعلنت إفلاسها.

وقضت الدائرة الثامنة لمحكمة أنقرة التجارية بإفلاس الشركة التي اشتهرت بالحصول على العديد من مناقصات الطرق والترسانات.، بحسب ما نشرته صحيفة الزمان التركية المعارضة

جدير بالذكر أن شركة نورسوي تأسست عام 1992 وعملت في العديد من المجالات بدءً من قطاع مستلزمات الإنشاء وصولا إلى قطاع النقل وعلى الصعيد للمتصل حصلت ثلاث شركات أخرى على قرار تسوية إفلاس من المحكمة التجارية لمدة عام وهي شركات را- ما للمنتجات الطبية والعلاج الطبيعي بمدينة إزمير، وأجريكوم للمواد الغذائية بمدينة أفيون كاراحسار، وعطة باي للمعدات بمدينة قونية.

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وتتوالى أخبار عن أزمات اقتصادية تضرب الشركات والمصانع الكبرى في تركيا واحدة تلو الأخرى، متأثرة بضعف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية إلى 2880 شركة. وفي حال استمرار هذا الوضع فإن هذه النسبة سترتفع بنهاية العام.