شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلماني بتنظيم دورات للمعلمين حول التعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة مني منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم، بشأن تنظيم دورات للمعلمين لكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة وذوى الهمم ودمجهم

وقالت البرلمانية في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الدستور المصري في المادة (81) من باب الحقوق والحريات ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وأضافت مني منير، أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بلغت 10.6% من تعداد السكان، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولاشك أنهم يحتاجون مهارات خاصة للتعامل معهم وإدماجهم في المجتمع واستبيان قدراتهم ومهاراتهم.

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وأكدت البرلمانية، أن فكرة دمج الطلاب ذوي الإعاقة، تتطلب في البداية تطوير مهارات المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، للتعامل معهم وتحسين قدراتهم ودعمهم في المنظومة التعليمية، مقترحة تنظيم دورات للمعلمين في مختلف المراحل التعليمية للتعامل مع ذوي الإعاقة والاستعادة بأطباء الصحة النفسية في سبيل ذلك، وأن يتم اعداد برنامجي تدريب للمعلمين هدفه الوصول الى كيفية اكتشاف ذوى الاعاقة، وطريقة التعامل معه، وكيفية ايجاد حلقة الوصل بينه وبين الطالب العادى".

وطالبت مني منير، بإلزام المدرسين بالحصول على هذا النوع من الدورات قبل بداية الفصل الدراسي الجديد، وتوفير مادة مناسبة لهم على الانترنت يمكن الاستعانة بها في اكتساب هذه الخبرة.