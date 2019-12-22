"المحامين العرب": مستمرون فى تقديم كل أشكال الدعم لنقابة المحامين الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اتحاد المحامين العرب عن ترحيبه الشديد حيال إعلان المحكمة الجنائية الدولية نيتها فتح تحقيق شامل بشأن جرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان الصهيونى بالقدس المحتلة وغزة والضفة الغربية (الأراضى الفلسطينية المحتلة). وقال الأمين العام للاتحاد ناصر الكريوين، أن الاتحاد مستمر فى تقديم كافة أشكال الدعم لنقابة المحامين الفلسطينية لتحقيق العدالة الناجزة للشعب الفلسطينى ضد تلك الجرائم الصهيونية وأشار الكريوين إلى أن الاتحاد قد ساند وبقوة الجهود الفلسطينية الخاصة بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى تلك الجرائم وشكل لجنة مشتركة مع الاتحاد الدولى للقانونيين والمحامين لتقديم مذكرة للمدعية العامة للجنائية الدولية للتحقيق بتلك الجرائم

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