شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. توصيات منتدى شباب العالم فى الشأن الإفريقى أمام "إفريقية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيداً على أهمية التوصيات التى انتهى إليها منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت لجنة الشؤون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها غداً الأحد، دراسة نتائج المنتدى في نسخته الثالثة، فيما يخص الشأن الإفريقى.

وتتضمن التوصيات فى الشأن الأفريقى، الدعوة لمبادرة تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى، لخلق مليون وظيفة، إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة منها لدعم القارة، إطلاق مبادرة أفريقيا لمكافحة القرصنة الرقيمة، دعوة لإطلاق مبادرة أفريقيا للتحول الرقمي.

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تأتي هذه التوصيات، جنياً إلى جنب التوصيات العامة التي تمتد لتشمل كافة الشباب حول العالم ومنها الأفريقى، مثل إطلاق مبادرة عالمية كمنصة لاحتضان إبداعات منتدى الشباب، عبر إقامة معرض رسمى حى يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة والقيام بأعمال تشكيل، دعوة الأمم المتحدة لتبني برتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر التواصل الاجتماعى.

وفي سياق متصل، تبحث اللجنة يوم الاثنين القادم، قضية التعريف والتأكيد على الهوية المصرية تجاه الدول الإفريقية، وذلك بحضور ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.