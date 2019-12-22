شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي ليبى: الإخوان أول من باركوا تدخلات أردوغان في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد العمامى، المحللُ السياسى الليبى، ان إتفاقية أردوغان وفايز السراج لم يقبل أو يتوافق عليها أحد، بل هناك ورفض دولى وعربى، لأن بهذه الاتفاقية تكون ليبيا ضمن مخططات أردوغان، لافتا أن التدخلات التركية فى الشئون الداخلية بليبيا أصبح أمرا غير مقبول ومرفوضا شعبيا.

وأضاف المحلل السياسى الليبى فى تصريح له، أن أى اتفاق تم بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركى رجب أردوغان، لن يقبله أى ليبى على الأرض، وخاصة أن العالم كله يعلم أنه لا وجود من الأساس لحكومة الوفاق أو قرار واتفاقيات تحكم بها على الشعب الليبي.

ولفت أن الإخوان فى ليبيا لهم دور كبير فى المباركة لتدخلات أردوغان فى ليبيا عن طريق المجلس الرئاسى الذى يترأسه فايز السراج، وهم من باركوا هذه الاتفاقية الغير مشروعة من الأساس، والتى هدفها الرئيسى هو تدخل أردوغان فى الشئون الداخلية بليبيا.

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