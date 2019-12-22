شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: مبادرة "بيت الأمة مع الرياضة" تؤكد عودة الحزب لدوره فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل رمزى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن مبادرة "الوفد مع الرياضة" التى تم إطلاقها دليل على عودة الحزب لدوره فى الشارع المصرى وافتتاحه على كل القطاعات المجتمعية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيُا ورياضيًا.

وأضافت أمل رمزى، فى تصريحات لها، اليوم السبت: "حزب الوفد فى عهد المستشار بهاء الدين أبوشقة انفتح على كل القطاعات ليست السياسية والاجتماعية والاقتصادية فقط وإنما الرياضية أيضًا".

وأوضحت أن ارتفاع قيمة وتطوير الرياضة المصرية فى مختلف قطاعاتها هو ارتفاع لشأن الدولة المصرية ككل، حيث أن الرياضة من أهم المجالات التى تخلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف الشعب المصرى وشعوب العالم كله وبعضها البعض.

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وكرم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أمس الجمعة، أفضل الرياضيين والعاملين فى المجال الرياضى، فى نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضى، بحضور وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأطلق حزب الوفد فى الفترة الاخيرة مجموعة من المبادرات فى عدد من القطاعات ومنها "الوفد مع الناس"، و"الوفد مع المرأة"، و"الشباب والمسئول"، و"الوفد مع الرياضة".