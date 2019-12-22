شكرا لقرائتكم خبر عن محلل ليبى: الإخوان والمليشيات الإرهابية يسعون لتنفيذ مخطط أردوغان فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الأسمر، رئيس مركز الأمة الليبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن هناك تدخلات تتم عبر جماعة الإخوان فى ليبيا، لمساندة ما يقوم به حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ورجب طيب أردوغان، وذلك لتنفيذ مخطط أردوغان والإخوان فى المنطقة، وذلك بعد فشله فى مصر.

وأضاف رئيس مركز الأمة الليبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية، لـ"الخليج 365"، أن أردوغان فشل فى سوريا، والآن لم يجدوا إلا ليبيا كساحة مفتوحة لتنفيذ مخططهم، لافتا أن المليشيات المدعومة من السراج، تنفذ مخططات إرهابية بدعم من أردوغان، وهو ما يضر المنطقة بأسرها، مضيفا أن ليبيا تشكل أمن استراتيجي

ولفت الأسمر، إلى أن هناك جهود كبيرة يقوم بها الجيش الوطنى الليبى، لمواجهة الإرهابيين والمليشيات المسلحة، لافتا أن الجيش الليبى سيطر على 85% من الأراضى الليبية، وأكثر من 75% من الحقول البترولية، لافتا أن الجيش الوطنى يلقى تأييد كبير من أبناء الشعب الليبى ومشايخ القبائل وغيرهم، مؤكدا أن الليبيين لا يقبلون بوجود العثمانيين باحتلال بلادهم، وذلك لجرائمهم على مدار التاريخ فى المنطقة، وما ارتبكوا، وخاصة أن هناك حالة من الكراهية والبغض لهم.

وأكد أن الإخوان تلعب دور كبير فى دعم اتفاقية أردوغان والسراج، وهم يسعون لتنفيذ مخطط أردوغان الإرهابى فى ليبيا، ورأينا الفتاوى التى يصدرها مفتى الإخوان فى ليبيا الصادق الغريانى وغيره من قيادات الإخوان، التى تبارك لدخول أردوغان فى المنطقة وتنفيذ مخططاته.