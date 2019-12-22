شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرى "الصحة" و"الصناعة" بسبب "النودلز".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، وزارتى الصحة والصناعة بالرد الفورى والعاجل على تصريحات أحد استشارى الجهاز الهضمى والكبد التى حذر فيها من تناول المكرونة الشعرية "النودلز" لاحتواء بعضها على مادة الجلوتينبر التى تدمر أهداب الأمعاء.

وشدد مرشد فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، على خطورة تصريحات التى تؤكد أضرار مادة الجلوتين على أهداب الأمعاء، لاسيما الأطفال المصابين بالتحسس منها، مما يسبب مشكلات فى الجهاز الهضمى، والإصابة بالإسهال والقيء وضعف المناعة والعصبية وقلة التركيز.

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وأشار مرشد، إلى أن الحديث حول أن النكهات أو المواد الملونة المضافة إلى النودلز تسبب مشكلات صحية خطيرة وأن مادة جلوتامات أحادى الصوديوم سامة ومدمرة لخلايا الجهاز العصبى على المدى الطويل تسببت فى رعب كبير لدى الرأى العام المصرى لاسيما أولياء أمور الأطفال والتلاميذ حيث أن هذا النوع من المكرونة يُباع أمام المدارس.

ووجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد سؤالا للحكومة قائلا: هل فعلا هذا النوع من المكرونة سام ويؤدى إلى تدمير خلايا الجهاز العصبى؟ كما تساءل قائلا: لماذا تصمت الحكومة ولاترد على مثل هذه القضايا الجماهيرية؟ وكيف نتأكد من صحة هذه التصريحات الخطيرة؟ وهل سيتم وقف انتاج هذا النوع من المكرونة حفاظا على صحة أطفالنا من تلاميذ المدارس؟.