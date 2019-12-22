شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد ينتقد نشر سفارة مصر بقطر بيانات المصريين عبر "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب محمد فؤاد، تجاوزات السفارة المصرية بالدوحة بحق المواطنين المصريين وتوسعها فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بالمخالفة لقوانين سرية البيانات، والافصاح غير القاونى عن بيانات المصريين المقيمين فى قطر.

واوضح فؤاد، أن السفارة المصرية نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" كشوفات صحف الحالة الجنائية وقيود الزوراج الخاصة بالمواطنين المصريين فى قطر، مؤكدا، أن هذا الأمر يمثل افتقار لأبسط قواعد اللياقة والفطنة لدى ممثلى السفارة المصرية بالخارج.

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وتابع:" هذا الفعل غير القانونى والذى أقل ما يوصف بأنه خارج اللياقة والفطنة جاء مخيبا للآمال، تمثل فى عدم احترام موظفى السفارة بالخارج للقانون وسرية البيانات وأبسط قواعد المهنية والبروتوكول، فى الوقت الذى من المفترض أن يكونوا أجدر موظفى الخدمة العامة دراية، والحفاظ على سرية البيانات.