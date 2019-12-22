شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد ينتقد نشر سفارة مصر بقطر بيانات المصريين عبر "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر
واوضح فؤاد، أن السفارة المصرية نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" كشوفات صحف الحالة الجنائية وقيود الزوراج الخاصة بالمواطنين المصريين فى قطر، مؤكدا، أن هذا الأمر يمثل افتقار لأبسط قواعد اللياقة والفطنة لدى ممثلى السفارة المصرية بالخارج.
وتابع:" هذا الفعل غير القانونى والذى أقل ما يوصف بأنه خارج اللياقة والفطنة جاء مخيبا للآمال، تمثل فى عدم احترام موظفى السفارة بالخارج للقانون وسرية البيانات وأبسط قواعد المهنية والبروتوكول، فى الوقت الذى من المفترض أن يكونوا أجدر موظفى الخدمة العامة دراية، والحفاظ على سرية البيانات.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب محمد فؤاد ينتقد نشر سفارة مصر بقطر بيانات المصريين عبر "فيس بوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.