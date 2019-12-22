شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر قدمت فى 2019 نموذجا يحتذى به فى تنظيم كل الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الدولة نجحت فى الشهور القليلة الماضية فى تنظيم اكثر من حدث عالمى، سلطت صحف العالم على اختلافها الضوء عليه مما جعل هناك مساحة كبيرة للترويج لمصر عالميا.
أضاف أبو العلا لــ"الخليج 365" أن عام 2019 شهد تنظيم عدد من الفعاليات الهامة فى مصر على مختلف المستويات سواء بطولة الأمم الإفريقية للكبار وكذلك بطولة أفريقيا تحت 23 عاما ثم منتدى اسوان واخيرا منتدى شباب العالم، لتشير التقديرات بأن اعداد السياح ستزيد بنسبة تصل لـ30% هذا العام عن سابقه.
ولفت أبو العلا إلى أن مصر لم تنجح فقط فى استضافة هذه الاحداث بل قدمت نموذجا يحتذى به فى تنظيم كل الفعاليات التى تمت على أرضها فى هذا العام.
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