شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صدقى: استقبال مطار شرم الشيخ الرحلات البريطانية رسالة استقرار للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن عودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولى ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام أربع سنوات تقريبًا يعكس حالة الأمن والأمان التى تتمتع بها الدولة المصرية ورسالة للعالم بأن " مصر " تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف صدقى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه من أجل استقرار الأمن والأمان ساعد فى النهوض بقطاع السياحة، إلى جانب التطورات الحديثة والمتقدمة التى شهدتها المطارات المصرية والتى عززت أيضًا المكانة الريادية التى تحظى بها مصر فى مجال صناعة النقل الجوى اقليميًا ودوليًا.

ولفت صدقى، إلى أن منتديات شباب العالم التى تنعقد على أرض السلام بشرم الشيخ كان لها ردود أفعال قوية وإيجابية على قطاع السياحة من خلال الشباب الوافدين من مختلف الدول الذين هم بمثابة سفراء لنقل الصورة الإيجابية عن حالة الاستقرار والأمان التى تتمتع بها الدولة المصرية.

ولفت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أن السياحة المصرية حظيت بإشادات عديدة على المستوى الدولى، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بالإضافة لإشادة الجهات الدولية المتخصصة التى قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بجميع المطارات المصرية التى تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والامان الدولية.