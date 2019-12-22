شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص قانون الهيئة العامة للوثائق القومية والمخطوطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.

ينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها وقواعد ايداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا و تلتزم مؤسسات الدولة بايداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع اوالتلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

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وعرفت المادة الأولى، من مشروع القانون الوثيقة العامة الرسمية بانها اى محتوى يصدره شخص من اشخاص القانون العام فى اى شكل من الاشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.