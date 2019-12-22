شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الوفد يستقبلون خالد الطوخى بمقر الحزب لتكريمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قيادات حزب الوفد، خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى زيارته التى يجريها للحزب لتكريمه لجهوده، والدور الذى تقوم به الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر.

ويقوم المستشار بهاء أبو شقة حزب الوفد، وقيادات الحزب بتكريم خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لجهوده فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك فى ظل مناداة الرئيس السيسى بتطوير العملية التعليمية فى مصر باستخدام التكنولوجيا وادواته.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تقوم بدور كبير فى التطوير والارتقاء بنهضة التعليم فى مصر، وان تكريم حزب الوفد لرئيس مجلس الامناء بالجامعة خالد الطوخى، على دوره وجهوده التى يبذلها فى ذلك.





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