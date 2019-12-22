شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات أردوغان .. اعتقال 3 نواب من الشعوب الديمقراطي في «سور» التركية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت القوات التركية القبض على الرئيسة المشاركة لبلدية سور التركية فيليز بولوت تكين، التابعة لحزب الشعوب الديمقراطى، واثنين من مجلس البلدية، ووجهت لهم تهم الانضمام لمؤسسات إرهابية.
وذكر موقع تركيا الآن، أن القوات التركية التابعة لمديرية أمن المدينة شنت عملية أمنية، فجر اليوم، واقتحمت بيوت ومنازل المعارضين التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي، وتستمر أعمال الأمن مع المعتقلين فى مديرية الأمن.
من جهة، صرح محامى بولوتتكين، عبر حسابه على موقع «تويتر»، باعتقال موكلته رئيسة بلدية سور فيليز بولوت تكين عن طريق الغارة التى حدثت على منزلها، وقال إن أفراد الشرطة قاموا بإخضاع السيدة فيليز وزوجها وابنها البالغ 10 أعوام على الأرض، وتوجيه الأسلحة إلى رؤوسهم؛ «العنف والظلم الذى يقوم به أفراد الشرطة أصبح روتينيًا».
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