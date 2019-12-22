شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير برلمانى من معطرات جو "مسرطنة": مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول ما يتم إنتاجه ببعض المصانع من معطرات الجو مصنعة من خامات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات، بما يشكل خطورة بالغة على المواطنين.

وطالب النائب، بتشديد الرقابة والإجراءات اللازمة للتأكد من مدى صلاحية المعطرات المنتجة على صحة المواطنين.