تحذير برلمانى من معطرات جو "مسرطنة": مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات

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وطالب النائب، بتشديد الرقابة والإجراءات اللازمة للتأكد من مدى صلاحية المعطرات المنتجة على صحة المواطنين.
وقال متولي في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الدراسات أثبتت وجود نسبة كبيرة من المواد التى تستخدم فى صناعة معطر الجو تؤدى إلى الإصابة بالأمراض السرطانية ومشاكل فى الجهاز التنفسى، حيث تحتوي على مواد كيمياوية معروفة باسم المركبات العضوية المتطايرة، والتي تبدأ على شكل مواد صلبة أو سوائل لكنها تتبخر بسهولة في الهواء.
وأضاف متولي، أن العديد من الدراسات الحديثة أشارت إلى مدى الضرر الصحي الذي يمكن أن يقع على من يستنشق المعطرات بصورة مفرطة، وأثبتت دراسة أجرتها جامعة يورك البريطانية بمركز دراسات المناخ منتصف العام الجاري واشترك فيها 1136 شخصًا يستخدمون معطّرات الهواء بصورة مستمرة، أن 30% منهم لديهم صعوبات في التنفس وآلام بالرأس بعد التعرض لتأثير هذه المعطّرات السلبي، وشكلت المشكلات الصحية الأكثر انتشارًا في الجهاز التنفسي التي ترافقها توعكات دائمة في الجسم وصداع نصفي كما ظهر عند المشتركين طفح جلدي وإسهال وتشنجات عضلية وغثيان واضطراب نبضات القلب.
ونوه متولي إلى أن حجم الاستثمار فى صناعة معطرات الجو بلغ 1.72 بليون دولار أمريكي مع نهاية 2016 مع تكهنات بارتفاع يصل إلى 20%، وتتوافر معطرات الجو في صورٍ شتى؛ رذاذ وهلام (جل)، وشموع وفواحات، وبخور، وغيرها، وقد لا يخلو مكان عام من وجود معطرات الجو.
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