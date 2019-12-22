الزعيم الكوري الشمالي يعقد اجتماعًا للجنة العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيونج يانج - (د ب أ) ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت، اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزبه الحاكم. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن الاجتماع ركز على تعزيز القدرة الدفاعية الوطنية. وأضافت أن الاجتماع سوف يقرر "التدابير التنظيمية والسياسية المهمة والخطوات العسكرية لتعزيز القوات المسلحة للبلاد بشكل عام"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وقرر الاجتماع توسيع وإعادة تنظيم وحدات عسكرية جديدة والنوايا الاستراتيجية.

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