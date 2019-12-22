ترحيب عربي بتحقيق الجنائية في جرائم الاحتلال

رحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح أمس أن القرار خطوة نوعية تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وهو ما دعت إليه بإلحاح دول الجامعة العربية في العديد من القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة.



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