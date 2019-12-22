500 ألف لتر من المياه الصحية لصنعاء والحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 12-18 ديسمبر 2019 ضخ 220500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 257250 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

كما واصل المركز، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي، للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 13-19 ديسمبر 2019 ضخ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 329 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين، استفاد منها أكثر من 34614 فردا.

عيادات تغذوية

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ، خلال الأسبوع الماضي، 769 مستفيدا، وعيادة الباطنية 408 أشخاص، وعيادة النساء 106 نساء، وقسم الجراحة والتضميد 19 فردا، وقسم التحصين 44 مريضا، وعيادة التغذية 74 مستفيدا.

فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 150 فردا، كما راجع قسم الرعاية الصحية 286 شخصا، وأجرى الفحص المختبري لـ592 مريضا، وصرفت الأدوية لـ1478 فردا.

مستفيدو حجة

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 12-18 ديسمبر 2019، 559 مستفيدا، وعيادة الباطنية 334 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 39 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 590 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 1002 مراجع، وقسم التوعية والتثقيف 1128 مراجعا، فيما نفذت 10 أنشطة للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر 511 شخصا، وصرفت الأدوية لـ1331 فردا، وراجع قسم الأشعة 5 مرضى، ونقل الدم 6 حالات، والإحالة الطبية 57 مستفيدا.

غسيل كلوي

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تسلّمت وحدة غسيل الكلى بمركز الكلية الصناعية في مستشفى الشحر العام التابع لمحافظة حضرموت، أول من أمس، شحنة من محاليل الغسيل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتأتي هذه الشحنة ضمن المساعدات الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لمركز الكلية الصناعية، والتي سيستفيد منها مرضى الفشل الكلوي من مديرية الشحر وكذا مديريات غيل باوزير، وغيل بن يمين، والديس الشرقية، والريدة الشرقية، وقصيعر.

خدمات لنازحي مخيم الخانق

769 مستفيدا

408 عيادات للباطنية

106 عيادات للنساء

44 التحصين

74 عيادة للتغذية

19 قسما للجراحة والتضميد