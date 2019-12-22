الحوثيون يعتدون على البعثة الأممية في صنعاء والحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

كشف مسؤول يمني لـ«الاتحاد»، أمس السبت، عن تعرض بعثة الأمم المتحدة في اليمن، والمكلفة بمراقبة وتنفيذ اتفاق السلام في محافظة الحديدة، لاعتداءين من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية يوم الخميس الماضي، مستنكراً في ذات الوقت «صمت وتغاضي» المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس بعثة المنظمة الدولية في الحديدة، الفريق أبهيجيت جوها، عن الاعتداءات الحوثية على الطواقم الأممية.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الحديدة، العقيد وضاح الدبيش، إن ميليشيات الحوثي منعت، الخميس، «ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة تابعين للجنة ال آر سي سي المتواجدة على متن السفينة الأممية قبالة سواحل الحديدة» من دخول البلاد فور هبوط طائرة أممية أقلتهم من الأردن، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية «أوقفت الثلاثة الموظفين، وهم رجلان يحملان جنسيتين أوروبيتين وامرأة أفريقية، لأكثر من ست ساعات في مطار صنعاء قبل أن تقوم بسحب تأشيراتهم والاستيلاء على الأجهزة والوثائق التي بحوزتهم ومن ثم إعادتهم على متن الطائرة» إلى الأردن.

وأكد أن الموظفين الثلاثة «تعرضوا خلال توقيفهم بمطار صنعاء للإهانة والإذلال من قبل ميليشيات الحوثي»، رافضاً الإفصاح عن أسماء الموظفين الأمميين «تجنباً لمخاطر وضغوطات قد يتعرض لها هؤلاء الموظفون» الذين كانوا قد أجروا اتصالات مع المبعوث الأممي والجنرال جوها أثناء فترة توقيفهم. وذكر العقيد الدبيش أن ميليشيات الحوثي، وبالتزامن مع توقيف الموظفين الأمميين في مطار صنعاء، قامت باقتحام مقر تابع للأمم المتحدة بالقرب من شارع المطار في مدينة الحديدة الساحلية، ونهبت محتوياته بينها كمبيوترات محمولة وأجهزة إلكترونية مختلفة، وطرد أفراد حراسة المقر ونشر عناصر تابعة لهم في المبنى.

واستهجن المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الحديدة «صمت وتغاضي منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ورئيس البعثة الأممية في الحديدة عن هذين الاعتداءين»، معتبراً ذلك «تواطؤا وتنسيقا بين المبعوث الأممي والحوثيين لاستبعاد الموظفين الثلاثة وقال إنهم « صارمون وقعوا خلال فترة تواجدهم على متن السفينة الأممية تقارير تدين اعتداءات وخروقات ميليشيات الحوثية «للهدنة الإنسانية التي ينظمها اتفاق السويد منذ عام. وقال الدبيش إن السويد«طالبت مؤخراً بإجلاء رعاياها وموظفيها العاملين ضمن بعثة الأمم المتحدة ولجنة الآر سي سي المعنية بإعادة الانتشار في الحديدة، وعددهم 22، وذلك بسبب المضايقات والتهديدات الحوثية للموظفين الأمميين في صنعاء والحديدة».

والتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال أبهيجيت جوها، أمس السبت، عدداً من مسؤولي الميليشيات في الحديدة وممثلين عنها في لجنة إعادة الانتشار المشتركة، وناقش معهم تنفيذ اتفاق السويد خاصة ما يتعلق بفتح المعابر الإنسانية لإيصال المساعدات الضرورية لأهالي المحافظة الساحلية. ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، مساء السبت، عن القيادي بالميليشيات في الحديدة، علي قشر، قوله إن«الأمم المتحدة لم تقم بواجباتها لحقن دماء أبناء محافظة الحديدة واكتفت بالفرجة على خروقات وجرائم الطرف»الآخر، بحسب تعبيره.

ومنذ اندلاع الصراع اليمني نهاية 2014، نفذت ميليشيات الحوثي اعتداءات وأعمالا عدوانية ضد مسؤولي الأمم المتحدة وموظفيها العاملين في البلاد خصوصاً في صنعاء والحديدة، ودون أن تتوقف التصريحات النارية للقيادات الحوثية ضد المنظمة الدولية؛ ففي 17 يناير الماضي، أطلق الحوثيون النار على موكب الرئيس الأسبق لبعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، أثناء مروره بشارع رئيسي وسط المدينة الساحلية. كما اعتدى أنصار ميليشيات الحوثي الانقلابية على موكب المبعوث الأممي السابق، إسماعيل ولد شيخ أحمد، أثناء خروجه من مطار صنعاء في الثاني والعشرين من مايو 2017.

ميدانياً، واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس السبت، خروقاتها النارية للهدنة في محافظة الحديدة، واستهدفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة مواقع عسكرية للقوات المشتركة في منطقة كيلو 16، شرق المدينة، وفي مديرية الدريهمي التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الجنوب عن الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. وأعلنت القوات اليمنية المشتركة، ليل الجمعة السبت، مقتل وإصابة 80 من عناصر ميليشيات الحوثي خلال هجمات ومحاولات تسلل فاشلة إلى مواقعها في مناطق متفرقة بالحديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أبرز فصائل القوات المشتركة، فإن مستشفيات الحديدة وصنعاء استقبلت منذ الثلاثاء جثث 13 مسلحاً حوثياً، إضافة إلى 67 جريحاً من الميليشيات إصابة غالبيتهم بالغة. وعلى صعيد منفصل، أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس السبت، تحرير مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال البلاد. وذكر الجيش في بيان أن قواته مسنودة بغطاء جوي من التحالف حررت، الجمعة،« سلسلة من التباب والمرتفعات الجبلية غربي جبال الطيرة والجوهرة شرقي مركز مديرية باقم» شمال صعدة، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات خلال الهجوم.

ضبط كميات من الأسلحة والذخائر في عدن

تمكنت قوات الحزام الأمني في مدينة عدن من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة عقب عملية أمنية استهدفت سوقاً لبيع الأسلحة في مديرية الشيخ عثمان شمال المدينة. وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» أن قوات الحزام الأمني شنت حملة أمنية مباغته استهدفت سوقاً لبيع الأسلحة والذخائر في منطقة الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان، موضحاً أن القوات تمكنت من ضبط عدد من الأسلحة الرشاشة والذخائر المتنوعة التي كانت بحوزة عدد من العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

وأشار إلى أن الحملة الأمنية تمكنت من القبض على 3 عناصر كانت بحوزتهم أسلحة وقنابل وذخائر متنوعة وتم إحالتهم إلى الأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات مع العناصر المضبوطة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي الحملة الأمنية في مديرية الشيخ عثمان في إطار الخطة الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والقبض على العناصر المطلوبة التي تحاول نشر الفوضى والتخريب وزعزعة السكينة العامة.

وأكد مدير التوجيه المعنوي في قوات الحزام الأمني في عدن رغيد عدنان أن الحملة الأمنية التي تشهدها مديريات العاصمة عدن يأتي تنفيذها بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية وبدعم وتنسيق من قيادة قوات التحالف العربي، لافتاً إلى أن الحملة تحقق نجاحات متواصلة ضمن خطة تأمين عدن وفرض الاستقرار والسكينة العامة.

وأشار إلى أن هناك من يحاول الترويج لمعلومات خاطئة من أجل إرباك الحملة وإفشالها، موضحاً أن الجهود مستمرة من أجل التصدي لأية جماعات وعناصر تحاول زعزعة الأمن والاستقرار. وأضاف أن الأوضاع الأمنية في مختلف مديريات العاصمة عدن مستقرة وطبيعية في ظل الجهود المستمرة من قبل قوات الحزام الأمني وباقي الأجهزة الأمنية التي تشارك بفاعلية في تحقيق وإنجاح الخطة الأمنية التي جرى إطلاقها مؤخراً.

مقتل 4 مدنيين بلغم «حوثي»

قتل أربعة مدنيين، أمس بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية على طريق رئيس يربط بين محافظتي الجوف وصعدة شمال اليمن. وذكرت مصادر محلية أن لغماً، زرعته الميليشيا الحوثية على الطريق العام بين منطقتي اليتمة في الجوف والبقع بصعدة، انفجر لدى مرور سيارة مدنية كانت تقل عدداً من المواطنين، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الفور. وقتلت الألغام الحوثية وأصابت آلاف اليمنيين وغالبيتهم من المدنيين في غضون السنوات الخمس الماضية.

مجهولون يفجرون مقر منظمة فرنسية بالضالع

فجر مسلحون مجهولون عبوة ناسفة في مقر تابع لمنظمة «أكتد ACTED» الفرنسية في مدينة الضالع. وأفاد مصدر محلي «الاتحاد» بأن المجهولين تمكنوا من التسلل إلى مقر منظمة أكتد الفرنسية المعروفة باسم «وكالة التعاون التقني والتنمية» وقاموا بتفجير لغم، موضحاً أن الهجوم وقع فجر أمس السبت وتسبب في أضرار مادية في مقر المنظمة دون أن يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا. وأشار المصدر إلى أن المنظمة كانت تعمل في مجال دعم الأسر الفقيرة المتضررة من الحرب الدائرة في البلد عبر برامج وأنشطة تنموية وإغاثية تسهم في تطبيع الأوضاع وداخل محافظة الضالع وقرى مجاورة لها.