كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المواصلات الإسرائيلي يطالب فلسطين بسحب الدعاوى في لاهاي فوراً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، السلطة الفلسطينية سحب الدعوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، أو العمل على انهيارها فوراً.

وأوضح الوزير سموتريتش، أنه طالب نتنياهو بإعطاء مهلة 48 ساعة للسلطة الفلسطينية لسحب الدعوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة لاهاي، بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، وإلا إعلان انهيارها على الفور.

وأضاف بحسب ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، أن "المزايا في وجود السلطة الفلسطينية لصالح إسرائيل لم تكن تستحق منذ فترة طويلة الضرر السياسي الكبير الذي تسببت فيه لنا".

كما طالب الوزير الإسرائيلي بهدم وإزالة الخان الأحمر، مشيراً إلى أن الدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل كافٍ من أجل المواصلة في المشاريع والمخططات الإسرائيلية.

ولاقى قرار المحكمة الجنائية الدولية، قبول النظر في الدعاوى المقدمة من الفلسطينيين ضد إسرائيل، ترحيباً فلسطينياً واسعاً، فيما رفضت إسرائيل هذا القرار واعتبرتها محكمة سياسية وليست قانونية.