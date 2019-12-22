كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المواصلات الإسرائيلي يطالب فلسطين بسحب الدعاوى في لاهاي فوراً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف بحسب ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، أن "المزايا في وجود السلطة الفلسطينية لصالح إسرائيل لم تكن تستحق منذ فترة طويلة الضرر السياسي الكبير الذي تسببت فيه لنا".
كما طالب الوزير الإسرائيلي بهدم وإزالة الخان الأحمر، مشيراً إلى أن الدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل كافٍ من أجل المواصلة في المشاريع والمخططات الإسرائيلية.
ولاقى قرار المحكمة الجنائية الدولية، قبول النظر في الدعاوى المقدمة من الفلسطينيين ضد إسرائيل، ترحيباً فلسطينياً واسعاً، فيما رفضت إسرائيل هذا القرار واعتبرتها محكمة سياسية وليست قانونية.
وستنظر المحكمة في القضايا المقدمة ضد إسرائيل، بخاصة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها جرائم الاستيطان والتهويد وقتل الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية، فضلاً عن استهداف الفلسطينيين على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، ما أدى لسقوط مئات الشهداء بينهم ذوي احتياجات خاصة لم يكونوا يشكلوا أي خطر على إسرائيل.