اليونان تعلن اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد تركيا الفترة المقبلة

أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد تركيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الدفاع اليوناني، خلال مكالمة هاتفية لقناة "سكاي" الإخبارية اليونانية، أن "هناك حقيقة مفادها أن الجار (تركيا) يصعّد سلوكه على العديد من المستويات، ومن الآن فصاعداً سنقوم بعملنا اللازم".

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وأضاف أنه يثق بالقوات المسلحة اليونانية التي تواصل القيام بما هو ضروري للحفاظ على كل قطعة أرض في البلاد، لافتاً إلى أنهم يملكون الكثير لردع أي انتهاك.

وتعليقاً على تمرير البرلمان التركي لمذكرة التفاهم العسكري مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، قال وزير الدفاع اليوناني: "لن يكون الأمر بهذه البساطة، وستجد تركيا العديد من اللاعبين ضدها، نحن نقوم بعملنا بغض النظر عما يقوله أردوغان".

وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا، على خلفية توقيع أردوغان وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، مع إصرار أنقرة على المضي في تنفيذها رغم الاعتراضات الدولية والإقليمية.