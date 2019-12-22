كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحجوب": السفن التجارية تستخدم لأغراض عسكرية من قبل قطر وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، إنه يتم استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية من قبل قطر وتركيا

لدعم الميليشيات في طرابلس.

وأوضح "المحجوب"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء السبت، أن البحرية الليبية تقوم بالتحقيق مع طاقم السفينة التي تم احتجازها قبالة سواحل ليبيا.

وأشار إلى أن السفينة التي تم احتجازها يقودها طاقم تركي.