الصومال: مقتل 7 في هجوم انتحاري خارج فندق في إقليم مدج

قتل 7 مدنيين، وأصيب العشرات، اليوم السبت، في انفجار سيارة ملغومة، اليوم السبت، خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج الصومالي.

وقال ضابط بالجيش الصومالي، إن السائق فشل في دخول مجمع الفندق مما دفعه للاصطدام بدلا من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني.

وقال الميجر علي عمر: "حتى الآن نعلم بمقتل 7 أشخاص غالباً من المدنيين لكن عدد القتلى قد يرتفع... أُصيب أكثر من 10 آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون".