كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: مقتل 7 في هجوم انتحاري خارج فندق في إقليم مدج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قتل 7 مدنيين، وأصيب العشرات، اليوم السبت، في انفجار سيارة ملغومة، اليوم السبت، خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج الصومالي.
وقال ضابط بالجيش الصومالي، إن السائق فشل في دخول مجمع الفندق مما دفعه للاصطدام بدلا من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني.
وقال الميجر علي عمر: "حتى الآن نعلم بمقتل 7 أشخاص غالباً من المدنيين لكن عدد القتلى قد يرتفع... أُصيب أكثر من 10 آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون".
وقال مسعف بمستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصاباً نتيجة الانفجار.