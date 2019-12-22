كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحرية الجيش الليبي توقف سفينة تركية في ميناء رأس الهلال للتفتيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت البحرية الليبية، مساء السبت، سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا، وتصطحبها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش.

وأشارت البحرية الليبية إلى أنه سيتم التحقق من حمولة السفينة، واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا.

ويذكر أن قال المتحدث بإسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري: "قصفنا مصراتة بعد أن كشفنا فيها أهدافاً خطيرة… ورصدنا أهدافاً تهدد الأمن في مصراتة وحذرنا من خطورتها".

وقال المسماري إن الجيش الليبي سيواجه الغزو التركي لليبيا بالقوة، مشيرا إلى أن ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو التركي".

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وتابع قائلا: "نرفض الغزو التركي لليبيا، وسنواجهه بالقوة، مشيراً إلى أن تركيا تحاول الدخول إلى ليبيا عبر موانئ مصراتة".

وذكر المسماري لقد: "استهدفنا مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة التركية"، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي استهدفت أهدافاً للميليشيات في مصراتة بعدد كبير من الغارات.

وأضاف: "دمرنا موقعاً لصواريخ الدفاع الجوي ورادارات استطلاع في مصراتة".