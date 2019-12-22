في سيناريو “تراجيدي”.. الإصابة تحرم هاري من “الثأر” من ريكو ويغادر الحلبة باكيا

في سيناريو “تراجيدي”، انهزم البطل المغربي في رياضة الكيكبوكسينغ، بدر هاري، أمام الهولندي ريكو فيرهوفن، بنفس طريقة النزال السابق، بعد أن تعرض لإصابة على مستوى الركبة، في الجولة الثالثة، في النزال الذي جمع بينهما، مساء اليوم السبت، بمدينة “آرنهايم” الهولندية، برسم مباريات منظمة “الكلوري” العالمية.

فأمام حضور أزيد من 30 ألف مشجع في القاعة، كانوا بنتظرون يشغف كبير هذه المباراة، وبطقوس ومراسيم شيقة، أضفت على هذه المواجهة التاريخية، الكثير من التشويق الإثارة، انطلق النزال التاريخي، في الوزن الثقيل.

الجولة الأولى، عرفت بداية قوية للهولندي ريكو، الذي سدد لكمات قوية في اتجاه وجه بدر، لكن ردة فعل البطل المغربي كانت قوية، وكاد أن يسقطه أرضا، بعد أن وجه له لكمة قوية نحو العنق.

الجولة الثانية، لم تختلف كثيرا عن سابقتها، البداية القوية للهولندي، والرد الفعل القوي للمغربي، مع تكافئ على مستوى الحلبة.

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الجولة الثالثة انطلقت بـ”هايكيك” رائعة من بدر هاري، لكن المفاجأة وقعت مباشرة بعد هذه الحركة، بعد أن تعرض هاري من جديد للإصابة، لكن هذه المرة على مستوى الركبة، فسقط أرضا.

لينتهي النزال لصالح الهولندي ريكو فيرهوفن، بعد خروج هاري مصابا، مع العلم أن البطل المغربي هو من كان متقدما في النزال، بتنقيط الحكام، ليخرج من الحلبة باكيا.