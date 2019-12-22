وفاة المفكر الاسلامي محمد شحرور عن عمر يناهز 81 عاما

توفي اليوم السبت، بمدينة أبوظبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، المفكر الاسلامي محمد شحرور عن عمر يناهر 81 عاما.
وأعلن عن خبر وفاته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حيث سينقل جثمانه إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة.
و شحرور مفكر إسلامي ذو خطاب تجديدي معاصر، ولد في دمشق 1938 وأصبح أستاذا للهندسة المدنية في جامعة دمشق، وأصدر عدة مؤلفات من بينها، “الاسلام والايمان منظومة القيم”، “تجفيف منابع الارهاب”.
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