في نهائي “ماراطوني”.. ليفربول يهزم فلامينغو البرازيلي ويتوج بكأس العالم للأندية – فيديو

توج فريق ليفربول الإنجليزي بطلا لكأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، بعد أن فاز على فلامينغو البرازيلي، بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب “خليفة” بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع الفريق البرازيلي أن يقف الند للند أمام بطل دوري أبطال، بل كاد في أكثر من مناسبة أن يصل للشباك الإنجليزية ، لينتهي النصف الأول بالتعادل بدون أهداف.

الجولة الثانية، كانت مشابهة لسابقتها، مع سيطرة شبه تامة للفريق الإنجليزي، الذي طالب بضربة جزاء في الدقيقة 93، غير أن “الفار” رفض مطابله، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بدون أهداف ويمر الفريقان للأشواط الإضافية.

الشوط الإضافي الأول، سيحمل الجديد بأقدام برازيلية، لكن لصالح فريق ليفربول، إذ سيتمكن هذا الأخير من توقيع هدف التقدم، بواسطة البرازيلي فيرمينيو، في الدقيقة 100 من عمر النزال، بعد مجهود فردي متميز.

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في النصف الإضافي الثاني، استفاق الفريق البرازيلي محاولا العودة في النتيجة، غير أن الخطورة كانت دائما من ليفربول، الذي استطاع أن ينهي المباراة لصالحه، ويتوج بذلك بهذا اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

إليكم هدف فيرمينيو: