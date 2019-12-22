تعاقد المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم برئاسة السيد محمد عفيف مساء يومه السبت، رسميا مع الإطار الوطني السيد محمد مديحي، ليشغر مهمة مدرب مساعد للفريق. وحسب بلاغ توصلت “اليوم24” بنسخة منه، فإن إدارة النادي اختارت محمد مديحي، كمدرب مساعد نظرا للكفاءة الكبيرة التي اكتسبها في ميدان كرة القدم. واضاف البلاغ ذاته، أن المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال يتمنى للسيد محمد مديحي، التوفيق في مهامه الجديد، كما يتمنى التوفيق كذلك لفريقنا الغالي في باقي الدورات المقبلة من منافسات البطولة الاحترافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجاء بني ملال لكرة القدم يتعاقد مع الإطار الوطني محمد مديحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.