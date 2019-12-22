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مليشيا الحوثي تصنف ضمن قائمة الجماعات المنتهكة للحرية الأديان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 ديسمبر 2019

صورة أرشيفية

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صنّفت وزارة الخارجية الأميركية مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ضمن قائمة الجماعات التي تنتهك الحريات الدينية.

وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن مليشيا الحوثي، إلى جانب عشر مجموعات أخرى، مثل: جبهة النصرة وتنظيم داعش وبوكو حرام، تمت إضافتها إلى القائمة يوم الجمعة من قبل اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب منظمات حقوقية دولية أعربت بانتظام عن قلقها بشأن تعامل مليشيا الحوثي مع المخالفين لها.

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