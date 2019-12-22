شكرا لقرائتكم خبر عن جسم مشبوه يثير الذعر في سوق ببرلين والان نبدء بالتفاصيل
وتابعت: على "تويتر": "حاليا يعمل زملاؤنا في سوق برايتشايتبلاتس لعيد الميلاد ويخلونها لتتبع مؤشرات على احتمال وجود جسم مشبوه".
وأضافت: "غادر كل الزوار سوق عيد الميلاد بهدوء وبأسلوب منظم.. نشكركم.. زملاؤنا بدأوا البحث في برايتشايتبلاتس والكنيسة التذكارية".
وكان سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهدا على هجوم نفذه التونسي أنيس العامري باستخدام شاحنة عام 2016، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وفي وقت لاحق قتلت الشرطة الإيطالية العامري، الذي فر بعد الحادث من ألمانيا، بالرصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر جسم مشبوه يثير الذعر في سوق ببرلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.