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جسم مشبوه يثير الذعر في سوق ببرلين

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قالت شرطة برلين، اليوم السبت، إنها أخلت سوقا لعيد الميلاد، شهد هجوما داميا قبل ثلاثة أعوام للتحقق من وجود جسم مشبوه.

وتابعت: على "تويتر": "حاليا يعمل زملاؤنا في سوق برايتشايتبلاتس لعيد الميلاد ويخلونها لتتبع مؤشرات على احتمال وجود جسم مشبوه".

وأضافت: "غادر كل الزوار سوق عيد الميلاد بهدوء وبأسلوب منظم.. نشكركم.. زملاؤنا بدأوا البحث في برايتشايتبلاتس والكنيسة التذكارية".

وكان سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهدا على هجوم نفذه التونسي أنيس العامري باستخدام شاحنة عام 2016، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وفي وقت لاحق قتلت الشرطة الإيطالية العامري، الذي فر بعد الحادث من ألمانيا، بالرصاص.

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