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تعطيل الدوام الرسمي في ذي قار اليوم الأحد

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أعلن نائب محافظ ذي قار أبا ذر العمر، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم الأحد.
وقال العمر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي لمنع أي احتكاك مع المتظاهرين"، مشيراً إلى "استثناء المؤسسات الصحية والمصارف من العطلة". 

وأضاف: "لن نتردد باتخاذ أي إجراء لحقن دماء أبناء المحافظة"، مجدداً الدعوة إلى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين وحقن الدماء".

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