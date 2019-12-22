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وفاة المفكر العربي السوري محمد شحرور عن عمر 81 عاماً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

وفاة المفكر العربي السوري محمد شحرور عن عمر 81 عاماً

متابعات_الخليج 365

فارق الحياة مساء اليوم  المفكر العربي السوري محمد شحرور، في مدينة أبو ظبي الإماراتيَّة عن عمر 81 عاما.

 

ونعى الموقع الرسمي له رخيله، وقال إن جثمانه سينقل إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة.

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وشحرور مفكر إسلامي ذو خطاب تجديدي معاصر، ولد في دمشق عام 1938، أصبح أحد أساتذة الهندسة المدنية في جامعة دمشق، بعد أن درسها في موسكو ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في أيرلندا.

 

بدأ شحرور كتاباته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله منذ ذلك الحين العديد من الكتب والحوارات المصورة والبرامج التلفزيونية.

 

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