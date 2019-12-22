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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة المفكر العربي السوري محمد شحرور عن عمر 81 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
فارق الحياة مساء اليوم المفكر العربي السوري محمد شحرور، في مدينة أبو ظبي الإماراتيَّة عن عمر 81 عاما.
ونعى الموقع الرسمي له رخيله، وقال إن جثمانه سينقل إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة.
وشحرور مفكر إسلامي ذو خطاب تجديدي معاصر، ولد في دمشق عام 1938، أصبح أحد أساتذة الهندسة المدنية في جامعة دمشق، بعد أن درسها في موسكو ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في أيرلندا.
بدأ شحرور كتاباته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله منذ ذلك الحين العديد من الكتب والحوارات المصورة والبرامج التلفزيونية.
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