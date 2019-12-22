العربية: ما حصل في سوق الميلاد ببرلين كان إنذارا خاطئا

أفادت قناة "العربية" بأن ما حصل في سوق الميلاد في ​برلين​ كان إنذارا خاطئاً. وكانت وكالة "الصحافة الفرنسية" قد أشارت إلى أن "شرطة برلين أخلت سوق بريتشيبلاتز للميلاد الذي كان شهد قبل ثلاث سنوات اعتداء داميا، وذلك بسبب وجود غرض مشبوه محتمل".

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