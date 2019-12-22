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روحاني غادر اليابان متوجها إلى طهران

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غادر الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، ​طوكيو​ عائدًا إلى ​طهران​، في ختام زيارته الّتي استمرّت يومين تلبيةً لدعوة من رئيس وزراء ​اليابان​ ​شينزو آبي​.

وكان روحاني قد وصل إلى طوكيو صباح الجمعة قادمًا من ​ماليزيا​، الّتي زارها للمشاركة في ​القمة الإسلامية​ المصغّرة "كوالالمبور 2019" تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​. وفور وصوله إلى طوكيو، أجرى الرئيس الإيراني ورئيس وزراء اليابان محادثات خاصة ومن ثمّ ترأسا وفدي البلدين في محادثات مشتركة.

وأكّد روحاني خلال المحادثات أنّ الحظر الأميركي ضدّ إيران يضرّ الجميع ولا يخدم مصلحة أحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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