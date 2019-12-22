الأسرة المقاصدية في صيدا دعت للاضراب يوم الاثنين

أعلنت "الأسرة التربوية المقاصدية في صيدا" انه بعد دعوة المجلس الإداري في ​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية في صيدا، الهيئة التعليمية إلى الاجتماع معهم في مدارسهم، تعرض المعلمون في ثانوية المقاصد ومدرسة عائشة أم المؤمنين التابعتين للجمعية، إلى إهانة وإساءة مباشرة من قبل بعض أعضاء المجلس، وقد توجه هؤلاء الأعضاء بالتهديد والوعيد للمعلمين المطالبين بحقوقهم القانونية والشرعية"، إضافة "إلى التعنيف المعنوي والتهديد بالطرد، مما جعل المعلمين ينسحبون من الاجتماع،الذي منعوا في بدايته من الكلام أو ​النقاش​"، داعية إلى "الإضراب عن التعليم في ​المدارس​ الأربع التابعة لجمعية المقاصد في صيدا، بعد غد الاثنين".

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