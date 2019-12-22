رد الخبير الإقتصادي ​حسن مقلد​، في حديث تلفزيوني، على وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال ​وائل أبو فاعور​، مؤكداً أن مستنداته تظهر على توقيته وإيقاعه، لافتاً إلى أنه لم يدخل في الأسماء في المعلومات التي أوردها، مشيراً إلى أن الكشف سيكون في وقت قريب، مشدداً على أن مصداقيته لن يفرط بها من أجل أحد، لكن هناك آلية يعمل عليها في الوقت الراهن، موضحاً أنه لم يؤكد أو ينف في السابق واليوم سيبقى على موقفه.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقلد رداً على أبو فاعور: مستنداتي تظهر على توقيتي وإيقاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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