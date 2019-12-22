منتحلا صفة موظفين رسميين سيمثلان أمام المباحث الجنائية

افادت معلومات صحافية بأن "المدعوين (ش. ق) و (ج. أ) سيمثلان أمام المباحث الجنائية للتحقيق معهما بجرم إنتحال صفة موظفين رسميين، بناء على إشارة المحامية العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية نازك الخطيب، وذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها ابراهيم الصقر أمام ​النيابة العامة​ الإستئنافية ضدهما، وكل من يظهره التحقيق محرضا أو مشاركا، في الإشكال الذي وقع بين الصقر والمدعى عليهما في محطة محروقات تابعة له في محلة جونية في أواخر تشرين الثاني الفائت.

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