وائل أبو فاعور: مقلد لم يظهر أية أدلة رغم مرور أسبوع على ادعاءاته

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال ​وائل أبو فاعور​، في حديث تلفزيوني، أنه رفع دعوى قضائية ضد الخبير الإقتصادي ​حسن مقلد​، لافتاً إلى أنه رفض المواجهة معه لأن ليس لديه شيئاً ليقوله.

وأشار أبو فاعور إلى أن مقلد وعد منذ نحو اسبوع تقديم المستندات لديه خلال 4 أيام، سائلاً: "لماذا لم يقدم المستندات التي لديه حتى اليوم؟"، مؤكداً أنه إذا أثبت أنه أخرج ليرة واحدة خارج لبنان أو أن لديه حساباً مصرفياً في الخارج سيعتذر من ​الشعب اللبناني​ ويخرج من الحياة السياسية.

وأضاف: "حاسبوني على اي اخفاق او ارتكاب او خطأ قمت به في مسيرتي السياسية ومستعد لتحمل مسؤوليتي والاعتذار عنه".