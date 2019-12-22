أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، في حديث تلفزيوني، أنه رفع دعوى قضائية ضد الخبير الإقتصادي حسن مقلد، لافتاً إلى أنه رفض المواجهة معه لأن ليس لديه شيئاً ليقوله.
وأشار أبو فاعور إلى أن مقلد وعد منذ نحو اسبوع تقديم المستندات لديه خلال 4 أيام، سائلاً: "لماذا لم يقدم المستندات التي لديه حتى اليوم؟"، مؤكداً أنه إذا أثبت أنه أخرج ليرة واحدة خارج لبنان أو أن لديه حساباً مصرفياً في الخارج سيعتذر من الشعب اللبناني ويخرج من الحياة السياسية.
وأضاف: "حاسبوني على اي اخفاق او ارتكاب او خطأ قمت به في مسيرتي السياسية ومستعد لتحمل مسؤوليتي والاعتذار عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر وائل أبو فاعور: مقلد لم يظهر أية أدلة رغم مرور أسبوع على ادعاءاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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