نفى المكتب الإعلامي لـ"التنظيم الشعبي الناصري"، في بيان، إصداره لبيان يجري تناقله على مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان "التنظيم الناصري يدين ويستنكر"، محذرا من أن هذا البيان "مدسوس من قبل جهات تستهدف افتعال الخلافات والفتن".
ولفت إلى أن "أي بيان صادر عن التنظيم ينشر بداية على صفحاته الالكترونية قبل توزيعه"، راجيا "من الجميع التثبت من صحة أي بيان يوزع، والحذر من البيانات المفبركة".
كانت هذه تفاصيل خبر الشعبي الناصري يحذر من بيان منسوب إليه: مفبرك ومدسوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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