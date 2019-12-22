الشعبي الناصري يحذر من بيان منسوب إليه: مفبرك ومدسوس

نفى المكتب الإعلامي لـ"​التنظيم الشعبي الناصري​"، في بيان، إصداره لبيان يجري تناقله على مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان "التنظيم الناصري يدين ويستنكر"، محذرا من أن هذا البيان "مدسوس من قبل جهات تستهدف افتعال الخلافات والفتن".

ولفت إلى أن "أي بيان صادر عن التنظيم ينشر بداية على صفحاته الالكترونية قبل توزيعه"، راجيا "من الجميع التثبت من صحة أي بيان يوزع، والحذر من البيانات المفبركة".