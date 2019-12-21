مانشستر سيتي يهز شباك ليستر بثلاثية لهدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين رياض محرز، إلكاي غوندوغان وغابرييل خيسوس.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند 39 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

سيطر مانشستر سيتي على الربع ساعة الأولى من المباراة، وفي الدقيقة 13، مرر محرز كرة لدي بروين على حدود منطقة الجزاء، ليسدد البلجيكي كرة أرضية ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس شمايكل.

وفي الدقيقة 17، تلاعب محرز بتشيلويل ومرر كرة سحرية لجيسوس داخل منطقة الـ6 ياردات، إلا أن المهاجم البرازيلي سدد كرة ضعيفة تألق شمايكل في إبعادها.

وعلى عكس سير اللعب ومن أول هجمة، افتتح ليستر سيتي التسجيل في الدقيقة 22، بعدما مرر بارنيس كرة بينية مميزة من وسط الملعب، وضعت فاردي منفردًا بإديرسون، ليسدد بعدها كرة ساقطة من فوق الحارس البرازيلي.

وكاد سترلينج أن يسجل هدف التعادل، بعدما تلقى عرضية متقنة من دي بروين داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية أخرجها شمايكل إلى ركلة ركنية.

وعانى السيتي كثيرًا من الهجمات المرتدة لليستر، ففي الدقيقة 28 ومن كرة مشابهة للهدف الأول، انطلق فاردي في الجانب الأيسر حتى وصل إلى منطقة الجزاء، وسدد بعدها كرة علت العارضة.

ونجح السيتي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30، وذلك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر محرز، اصطدمت بسويونكو وغالطت شمايكل.

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ومن مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 35، سدد محرز كرة مقوصة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأطلق دي بروين صاورخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 40، تصدى لها شمايكل بصعوبة.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد تعرض سترلينج للإعاقة من قبل بيريرا، سددها جوندوجان أرضية على يسار شمايكل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سدد ماديسون كرة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي 2-1.

وبدأ السيتي الشوط الثاني بالسيطرة كعادته على الكرة، وفي الدقيقة 58 سدد محرز كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بقليل إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 60، انطلق فاردي في الجانب الأيمن ليرسل بعدها عرضية مميزة إلى بارنيس، الذي سدد بغرابة إلى جوار القائم.

وواصل محرز مستواه المميز في المباراة، بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 66، تصدى لها ببراعة شمايكل.

وسجل مانشستر سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 69، بعد توغل لدي بروين في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مرر بعدها عرضية أرضية لجيسوس أمام المرمى الخالي من حارسه، ليودعها المهاجم البرازيلي بسهولة في الشباك.

وأجرى جوارديولا التبديل الأول للسيتي في الدقيقة 79، بنزول رودريجو على حساب جوندوجان.

وانخفض إيقاع اللعب في الدقائق العشر التالية ليدفع جوارديولا بفودين على حساب سترلينج في الدقيقة 89، ومن ثم دفع بأجويرو على حساب دي بروين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي بعدها اللقاء بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.