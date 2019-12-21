8 قتلى في إسبانيا والبرتغال جراء عاصفة جويّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت كورية جنوبية مصرعها بسبب سقوط حطام عليها في مدريد، وقضى متزلج هولندي غرقًا في جنوب غربي إسبانيا وجرف فيضان نهر، سائق سيارة جنوبها وفقد رابع في البحر قبالة السواحل الفرنسية، ما رفع اليوم السبت، حصيلة ضحايا هبوب العاصفة إيلزا، منذ يوم الخميس في المناطق الغربية من أوروبا إلى ثمانية ضحايا.

وقضت كورية جنوبية عمرها 32 عامًا اليوم السبت، متأثرة بجروح بالغة نجمت عن سقوط حطام بناية في وسط مدريد عليها إثر هبوب رياح عاتية، بحسب ما أفاد وزير داخلية حكومة مدريد المحلية انريكي لوبيز، وأكد الوزير أن البناية كانت موضع تفقد في 2015 بلا مشاكل.

كما قضى ستينيّ هولندي غرقًا يوم الجمعة، خلال تزلجه في مقاطعة ولبا جنوب غربي إسبانيا، بحسب ما أعلنت أجهزة الإنقاذ اليوم السبت، وقُتل رجل اليوم السبت، بعدما جرفت سيارته مياه نهر فاض في أويسكار بمقاطعة غرناطة جنوبي إسبانيا، وفق ما أعلنت حكومة الأندلس المحلية.

وقبالة السواحل الجنوبية الشرقية لفرنسا، فقد رجل في البحر المتوسط بعدما سقط من مركب شراعي يوم الجمعة في حين تم إنقاذ مرافق له، بحسب السلطات.

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وفي الإجمال لقي ستة أشخاص حتفهم منذ هبوب العاصفة في إسبانيا واثنان في البرتغال حيث أدى سوء الأحوال الجوية اليوم السبت، إلى تعطيل حركة السكك الحديد بين لشبونة وبورتو بسبب فيضانات غمرت الشبكة، وهبت رياح عاتية رافقتها أمطار غزيرة الجمعة على منطقة كوت دازور جنوب شرق فرنسا وجزيرة كورسيكا.

وأعلنت السلطات إغلاق كل مطارات كورسيكا، يوم الأحد وأن الرحلات البحرية ستشهد اضطرابًا كبيرًا. وأغلق مطار اجاكسيو بسبب فيضانات غير مسبوقة.

وبعيد مرور العاصفة ايلزا، هبت أخرى أطلق عليها فابين مع رياح عاتية في غاليس شمال غربي إسبانيا حيث سجّلت سرعة الرياح 170 كلم في الساعة ما أدى إلى إلغاء 14 رحلة جوية، بحسب شركة إدارة المطارات، وتم تحويل 13 رحلة أخرى من مطار غاليس إلى مطارات أخرى في إسبانيا والبرتغال.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو ثمانية آلاف مسكن في غاليس بسبب أضرار خلفتها الرياح في أعمدة الكهرباء، ويذكر أن منطقتي غاليس واشتورية، وضعتا في حالة الإنذار الحمراء وهي القصوى على سلم الإنذارات.