شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. ارتفاع قتلى «متظاهري الجنسية» إلى 21 والان نبدء بالتفاصيل
وقال مفتش الشرطة بولاية "أوتار براديش" الجنرال برافين كومار: "تم اعتقال نحو 705 أشخاص وإطلاق سراح 4500 شخص، بعد حبس احتياطي لفترة قصيرة".
وتابع كومار: "هناك 15 شخصا بين قتيل وجريح بين المتظاهرين و263 رجل شرطة أصيبوا، تعرض 57 منهم لإصابات جراء إطلاق الأسلحة النارية عليهم".
وقُتل أربعة أشخاص في ولاية أسام شمال شرق البلاد وقُتل اثنان آخران في مدينة مانجالور في ولاية كارناتاكا.
وواجهت الحكومة الهندية انتقادات منذ إقرار "تعديل قانون الجنسية" المثير للجدل الأسبوع الماضي. ويسمح القانون للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، هي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم.
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