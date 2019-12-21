شكرا لقرائتكم خبر عن الإضرابات تشل حركة قطارات باريس والان نبدء بالتفاصيل
وعلى مدى أسبوعين أدت احتجاجات العاملين على إصلاح نظام التقاعد الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون تنفيذه إلى تعطل خطوط السكك الحديدية والطرق وإغلاق بعض المدارس ونزول أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع.
وبعد محادثات غير مثمرة مع الحكومة، أول أمس الخميس، دعت النقابات التي تتخذ موقفا متصلبا إلى استمرار الإضرابات الجزئية بينما رفضت النقابات المعتدلة مثل نقابات عمال السكة الحديد وقفها خلال العطلات.
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