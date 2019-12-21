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الإضرابات تشل حركة قطارات باريس‭ ‬

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أصابت خيبة الأمل مسافرين اكتظت بهم محطات القطارات بباريس في ظل إضراب جزئي للعاملين في السكك الحديدية في بداية موسم العطلات، مما أدى إلى عرقلة الخدمات في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تطبيقه.

وعلى مدى أسبوعين أدت احتجاجات العاملين على إصلاح نظام التقاعد الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون تنفيذه إلى تعطل خطوط السكك الحديدية والطرق وإغلاق بعض المدارس ونزول أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع.

وبعد محادثات غير مثمرة مع الحكومة، أول أمس الخميس، دعت النقابات التي تتخذ موقفا متصلبا إلى استمرار الإضرابات الجزئية بينما رفضت النقابات المعتدلة مثل نقابات عمال السكة الحديد وقفها خلال العطلات.

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