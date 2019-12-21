شكرا لقرائتكم خبر عن الجراد يغزو مزارع الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وقال جماد محمد وهو مزارع في دوسامأرب العاصمة الإقليمية لجلجادود وهي منطقة شيه مستقلة: "أتي الجراد بالفعل على منطقة الرعي لدينا، وبعد ذلك نحن نكافح الآن لإنقاذ مزرعتنا على الأقل، والتي زرعنا فيها البطيخ والفول".
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الأربعاء الماضي، إن الجراد دمر بالفعل 175 ألف فدان من المزارع في الصومال وإثيوبيا المجاورة، مما يهدد الإمدادات الغذائية في البلدين في ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عاما.
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