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الجراد يغزو مزارع الصومال

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حث مزارعو الصومال حكومة بلادهم والمجتمع الدولي، اليوم السبت، على مساعدتهم في حماية محاصيلهم من غزو الجراد الذي تسبب في أن كثيرًا منهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم.

وقال جماد محمد وهو مزارع في دوسامأرب العاصمة الإقليمية لجلجادود وهي منطقة شيه مستقلة: "أتي الجراد بالفعل على منطقة الرعي لدينا، وبعد ذلك نحن نكافح الآن لإنقاذ مزرعتنا على الأقل، والتي زرعنا فيها البطيخ والفول".

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الأربعاء الماضي، إن الجراد دمر بالفعل 175 ألف فدان من المزارع في الصومال وإثيوبيا المجاورة، مما يهدد الإمدادات الغذائية في البلدين في ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عاما.

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