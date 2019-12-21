شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة هاشيجو- جيما بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 271 كيلومترا عن شرقي هاشيجو- جيما. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

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