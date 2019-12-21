الجزائر ـ د.ب.أ: قرر الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون إلغاء أول نشاط رسمي له كان مقررا أمس.

كانت مصادر اعلامية محلية عديدة أكدت الجمعة، أن تبون، سيشرف على تدشين معرض الانتاج الوطني بقصر المعارض في العاصمة الجزائرية.

ولم يتسن الحصول على معلومات بشأن قرار الغاء النشاط الرسمي الأول للرئيس الجزائري.

من جهة أخرى، كشف الموقع الاخباري الالكتروني ” الجيري 1″ أن الرئيس تبون، عين نور الدين العيادي، في منصب مدير ديوان مكتبه الرئاسي، ومحمد أمين مساعيد، مدير حملته الانتخابية، في منصب أمين عام رئاسة الجمهورية. كما عين مدير التشريفات، كاتبه الخاص.

وباشر تبون، مهامه رسميا كرئيس للجزائر امس الأول الخميس مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية، وفي اليوم نفسه قبل استقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وعين بدلا منه وزير الخارجية صبري بوقادوم، لرئاسة حكومة تصريف الأعمال. كما أقال وزير الداخلية صلاح الدين دحمون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يلغي أول نشاط رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.