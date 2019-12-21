ليبيا: قوات حفتر تتحدث عن تدمير أسلحة بمصراتة و”الوفاق” تعلن نجاح أهدافها العسكرية بمحيط ترهونة

الشيشان ترغب في نقل خبرتها بحل النزاعات

طرابلس ـ وكالات: تصاعد الصراع بين قوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق حيث أعلنت الأولى تدمير كم كبير من الأسلحة فيما قالت الثانية انها تتقدم بمحيط ترهونة ، وكشف المتحدث الرسمي لما يسمى الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن قيام تركيا بـ”نقل إرهابيي داعش والنصرة إلى ليبيا” ،وقال المسماري في مؤتمر صحفي إنه يتعين”على تركياأن تدخل مباشرة بجنودها وضباطها في المعركة”. وحذر المسماري أي دولة “تحاول منع الجيش من السيطرة على طرابلس”.

وعن التقدم الميداني، قال المسماري: “قصفنا مصراتة بعد أن كشفنا فيها أهدافاً خطيرة… ورصدنا أهدافاً تهدد الأمن في مصراتة وحذرنا من خطورتها” وقال المسماري إن الجيش الليبي سيواجه الغزو التركي لليبيا بالقوة مشيرا إلى أن “ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو التركي”.

وتابع قائلا “نرفض الغزو التركي لليبيا، وسنواجهه بالقوة، مشيراً إلى أن تركيا تحاول الدخول إلى ليبيا عبر موانئ مصراتة”.وذكر المسماري لقد:”استهدفنا مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة التركية” مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي استهدفت أهدافاً للميليشيات في مصراتة بعدد كبير من الغارات وأضاف”دمرنا موقعاً لصواريخ الدفاع الجوي ورادارات استطلاع في مصراتة” وعلى نفس الصعيد أعلنت دائرة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن الجيش يحاصر الوحدات التي حاولت الهجوم على منطقة الداوون شرق ترهونة، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في بوابة كريش في مدينة مسلاتة وأكدت الدائرة أن الجيش الليبي يبسط سيطرته بالكامل علي منطقة الداوون ،من جانبها قالت “قناة ليبيا الأحرار” الموالية لحكومة الوفاق إن قوات حكومة الوفاق حققت أهداف عملياتها العسكرية في محيط ترهونة.

وتقع مدينة ترهونة (90 كيلومترا جنوب شرق طرابلس)، وتعتبر أكبر المدن الداعمة لحفتر في الغرب الليبي.

وأضافت القناة “قوات الوفاق تعلن نجاح أهداف عملياتها العسكرية في محيط ترهونة، وتؤكد عودة مقاتليها إلى مقراتهم تنفيذا للعمليات”. لكن مراسل بوابة أفريقيا الإخبارية في ترهونة مايروج من اخبار عن هجوم قوات الوفاق على ترهونة وقال إن هذه الاخبار “لاصحة لها” ،يأتي ذلك فيما أكد رمضان قاديروف، رئيس الشيشان، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي ودعمها لجهود إعادة الأمن والاستقرار.

وأعرب قاديروف خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج عن استعداد بلاده لنقل خبرتها المكتسبة في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب إلى ليبيا، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية.

من جانبه، أعرب السراج عن رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين ، وأشاد بما يتمتع به رئيس الشيشان من مكانة في العالمين العربي والإسلامي، معربا عن أمله أن تستخدم الشيشان مساعيها الحميدة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية.