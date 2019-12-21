العراق: 48 طلبا أمام رئيس الجمهورية لتولي رئاسة الحكومة

(حقوق الإنسان) تطالب بتحقيقات فورية في اغتيال الناشطين

بغداد ـ وكالات: قال نائب في البرلمان العراقي إن 48 شخصا تقدموا بطلبات إلى الرئيس العراقي برهم صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وقـــال الـنائب عباس العطافي عضو البرلمان العراقي لصحيفة (الصباح) الحكومية إن “الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعـمـال الــوزارات التنفيذية وغيرها لـحـين تـكـلـيـف إحــدى الـشـخـصـيـات بمنصب رئيس الوزراء المقبل”.

وكشف أن رئيس الجمهورية برهم صـالـح ” تسلم طـلـبـات مـن 48 مـرشـحـاً للمنصب ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات حتى الآن” .

وأوضح “بعض المـرشـحـين قـدمـوا طـلـبـات شخصية فـي حين أن الاخــريــن رشـحـتـهـم الأحـــزاب، ومـنـهـم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر ..”

وشدد العطافي على ضرورة أن “يـكـون رئـيـس الــوزراء المقبل شخصية مستقلة من الشباب الــجــدد ولا يـجـامـل أحـــدا وشــجــاعــا ونـزيـهـا وصـاحـب خبرة فـي العمل الميداني ومتواجدا فـي الـعـراق ولا يحمل جنسية أخــرى”.

وأشار إلى أن “التجمعات الحالية التي ترشح رئيس وزراء غالبيتها تختار من الموجودين خارج العراق”.

وتنتهي المهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة عقب استقالة حكومة عادل عبد المهدي على خلفية المظاهرات الاحتجاجية عند منتصف ليل اليوم الأحد.

وتشير مصادر عراقية إلى أن الصراع يدور حاليا بين الكتل السياسية وجبهة الشعب التي يقودها المتظاهرون لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وتصر بعض الاحزاب على تقديم اسماء شخصيات يرفضها المتظاهرون الذين يريدون شخصيات لـم تــدخــل الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة سـابـقـا ولـديهـا مواصفات تلبي مطالب الشعب والمتظاهرين.

إلى ذلك صرح الدكتور عقيل الموسوي، رئيس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، بأن المفوضية مازالت تمارس ضغوطها على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات فاعلة تحدّ من جرائم الاغتيال والاختطاف التي تطول الناشطين، وإجراء تحقيقات فورية بالجرائم التي حصلت وإطلاع الرأي العام على نتائجها.

وقال الموسوي خلال لقائه سفير بريطانيا لدى العراق، ستيفن هيكي: “نطالب بتوفير الحماية الكاملة لساحات التظاهر لتأمينها ومنع تكرار الخروقات التي حصلت خلال الفترة الماضية مع محاسبة مرتكبيها”.

وأضاف: “المفوضية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي واجهتها، مارست دورها الوطني والإنساني خلال التظاهرات بكل شفافية وحيادية وبشهادة الجهات المحلية والدولية واعتمدت الدقة والمهنية في تقاريرها وبياناتها من خلال توثيق جميع المعلومات والمؤشرات وإحصائيات ضحايا التظاهرات”.

وذكر أن “فرق المفوضية مازالت متواجدة في ساحات التظاهر لمراقبة الأوضاع الإنسانية هناك”.

وقال الموسوي إن المفوضية تُعوِّل على القضاء العراقي كثيراً في محاكمة الجناة وإنزال القصاص العادل بحقهم، مشيرا إلى أن المفوضية تتابع موضوع جبر الضرر لذوي الضحايا ومعالجة المصابين مع المؤسسات المعنية وتراقب توفير الضمانات القانونية للمعتقلين على خلفية التظاهرات.