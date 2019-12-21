الرئيس الفلسطيني : حققنا ما نريد .. بعد إعلان الجنائية الدولية إمكانية مقاضاة إسرائيل

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن “هذا يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد” بعد تقديم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية طلباً للدائرة التمهيدية في المحكمة بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية.

وأضاف عباس في كلمة له برام الله أمام المجلس الثوري لحركة فتح “اعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها”.

وأعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للجنائية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، وأن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق (ضد إسرائيل) قد تحققت.وعقب عباس بالقول “هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية”.

وتابع “بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها”.

من جهته، صرح الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم أن قرار الجنائية الدولية “خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني”.

وأعلن برهوم أن حماس “تبدي استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها، ورفدها بكل الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بان كي مون أعلن لدى تسلمه قرار انضمام الفلسطينيين للمعاهدة الدولية أن فلسطين أصبحت عضوا في المحكمة الجنائية ابتداء من مطلع أبريل 2015.